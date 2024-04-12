Малыгина (Козырева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.09.1885
Сын: Малыгин Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Малыгин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.11.1886
Дочь: Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно