Малыгина (Ведерникова) Анна Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалыгина (Ведерникова) Анна Ильина

Малыгина (Ведерникова) Анна Ильина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Ведерников Илья Стефанович

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.04.1848

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.01.1851

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.01.1852

Сын: Малыгин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.12.1853

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1855

Сын: Малыгин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1857

Дочь: Некрасова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.10.1858

Сын: Малыгин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малыгин Николай Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close