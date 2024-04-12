Малыгина (Ведерникова) Анна Ильина
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Ведерников Илья Стефанович
Рождение ребёнка
23.04.1848
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
20.01.1851
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
23.01.1852
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
23.12.1853
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1855
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1857
Дочь: Некрасова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Рождение ребёнка
16.10.1858
Сын: Малыгин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Малыгин Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно