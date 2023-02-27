Рогозин Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Рогозин Григорий
Мать: (Рогозина) Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.01.1889
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: Архиповна
Смерть
Неизвестно