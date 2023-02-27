(Рогозина) Лукерья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Лазарь
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Ефим
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Василий
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозин Никита
Отец ребёнка: Рогозин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Григорий
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно