Рогозин Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Рогозин Влас

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Лукерья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Рогозин Ефим

Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Рогозина) Мария

Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Рогозин Никита

Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья

Смерть
Неизвестно

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