Рогозин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Рогозин Влас
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Рогозина) Лукерья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829
Сын: Рогозин Ефим
Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Рогозина) Мария
Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Рогозин Никита
Мать ребёнка: (Рогозина) Лукерья
Смерть
Неизвестно