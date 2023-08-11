Синякова Афимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Синякова Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Синякова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович
Смерть
Неизвестно