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Синякова Афимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Синякова Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Синяков Василий Иванович

Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Синякова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович

Рождение ребёнка
1852

Сын: Синяков Николай Иванович

Отец ребёнка: Синяков Иван Федорович

Смерть
Неизвестно

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