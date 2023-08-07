Синяков Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819 ст.
Дата смертиПосле 1858 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.
Отец: Синяков Федор Сергеевич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Синякова Анисия Ивановна
Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Синякова Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Синякова Афимия Ивановна
Смерть
После 1858 ст.