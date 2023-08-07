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Синяков Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819 ст.

Дата смерти

После 1858 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819 ст.

Отец: Синяков Федор Сергеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Синякова Анисия Ивановна

Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Синяков Василий Иванович

Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Синякова Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Синяков Николай Иванович

Мать ребёнка: Синякова Афимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синякова Афимия Ивановна

Смерть
После 1858 ст.
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