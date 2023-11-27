Фильчакова Матрена (Добрынина) Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти30.07.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
10.08.1878
Сын: Фильчаков Агафон Гавриилович
Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич
Рождение ребёнка
06.03.1881
Дочь: Кудинова Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич
Рождение ребёнка
25.12.1883 ст.
Сын: Фильчаков Федор Гавриилович
Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гана
Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич
Смерть
30.07.1894
Altai Krai Russia