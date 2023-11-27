Фильчакова Матрена (Добрынина) Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФильчакова Матрена (Добрынина) Макаровна

Фильчакова Матрена (Добрынина) Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

30.07.1894

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Добрынин Макар Иванович

Мать: Добрынина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1878

Сын: Фильчаков Агафон Гавриилович

Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1881

Дочь: Кудинова Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1883 ст.

Сын: Фильчаков Федор Гавриилович

Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гана

Отец ребёнка: Фильчаков Гавриил Афонасьевич

Смерть
30.07.1894
Altai Krai Russia
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close