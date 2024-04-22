Кудинова (Фильчакова) Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения06.03.1881
Дата смерти28.06.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1881
Бракосочетание
25.04.1898
Рождение ребёнка
18.09.1900
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович
Рождение ребёнка
03.05.1903
Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович
Рождение ребёнка
19.01.1908
Дочь: Кузнецова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович
Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович
Смерть
28.06.1962
Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Алтайский край