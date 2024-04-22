Кудинова (Фильчакова) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудинова (Фильчакова) Евдокия Гавриловна

Кудинова (Фильчакова) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

06.03.1881

Дата смерти

28.06.1962

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1881

Отец: Фильчаков Гавриил Афонасьевич

Мать: Фильчакова Матрена Макаровна

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
25.04.1898

Муж: Кудинов Василий Семенович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
18.09.1900

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
03.05.1903

Сын: Кудинов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович

Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
19.01.1908

Дочь: Кузнецова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович

Алтайский край, Россия
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Кудинов Василий Семенович

Смерть
28.06.1962
Столбово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Похороны
Неизвестно
Алтайский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close