Фильчаков Гавриил Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФильчаков Гавриил Афонасьевич

Фильчаков Гавриил Афонасьевич

Место рождения

Курская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Овсянникова Анна Семеновна

Курская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1878

Сын: Фильчаков Агафон Гавриилович

Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.03.1881

Дочь: Кудинова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.12.1883 ст.

Сын: Фильчаков Федор Гавриилович

Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна

Ероховка, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гана

Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close