Фильчаков Гавриил Афонасьевич
Место рожденияКурская губерния
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Курская губерния
Рождение ребёнка
10.08.1878
Сын: Фильчаков Агафон Гавриилович
Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна
Рождение ребёнка
06.03.1881
Дочь: Кудинова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна
Рождение ребёнка
25.12.1883 ст.
Сын: Фильчаков Федор Гавриилович
Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гана
Мать ребёнка: Фильчакова Матрена Макаровна