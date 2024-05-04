Корабельников Семён Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1911 ст.
Дата смерти25.02.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Отец: Корабельников Григорий Филиппович
Мать: не указана
Коробельников Семен Григорьевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Воронежская обл. Дата и место призыва: Трубякинский РВК, Воронежская обл., Трубякинский р-н ... Показать все
Смерть
25.02.1943
Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область