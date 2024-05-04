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Корабельников Семён Григорьевич

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

25.02.1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Корабельников Григорий Филиппович

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Коробельников Семен Григорьевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Воронежская обл. Дата и место призыва: Трубякинский РВК, Воронежская обл., Трубякинский р-н ... Показать все
Смерть
25.02.1943
Городище, Болховский муниципальный район, Орловская область

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