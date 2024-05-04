Корабельников Григорий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Около 1890 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Участник 1-ой МВ Данные с сайта gwar.mil.ru В карточке от февраля 1915г. указан возраст 25 л. Женат, грамотный, земледелец. Не указана именно с. Грязновка, но похоже, что информация про него. Должност... Показать все
Рождение ребёнка
1911 ст.
Сын: Корабельников Семён Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Коробельников Семен Григорьевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Воронежская обл. Дата и место призыва: Трубякинский РВК, Воронежская обл., Трубякинский р-н ... Показать все
Смерть
Неизвестно