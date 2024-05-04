Корабельников Григорий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корабельников Григорий Филиппович

Место рождения

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Участник 1-ой МВ Данные с сайта gwar.mil.ru В карточке от февраля 1915г. указан возраст 25 л. Женат, грамотный, земледелец. Не указана именно с. Грязновка, но похоже, что информация про него. Должност... Показать все
Рождение ребёнка
1911 ст.

Сын: Корабельников Семён Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Грязновка, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Коробельников Семен Григорьевич Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Воронежская обл. Дата и место призыва: Трубякинский РВК, Воронежская обл., Трубякинский р-н ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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