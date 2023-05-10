Никитин-Симеонов (Данилов) Григорий Феофилактович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикитин-Симеонов (Данилов) Григорий Феофилактович

Никитин-Симеонов (Данилов) Григорий Феофилактович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.11.1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1827 г.р.

Жена

1855 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1854 ст.

Отец: Никитин (Симеонов) Феофилакт Данилович

Мать: Савиночева (Савинова) Евдокия Николаевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1873 ст.

Жена: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.10.1874 ст.

Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Дмитрий Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.09.1875 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.09.1876 ст.

Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Иоанн (Иван) Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.03.1878 ст.

Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.06.1879 ст.

Дочь: Бабурина (Феофилактова) Акилина Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1881 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.05.1882 ст.

Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Иоанн (Иван) Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.06.1883 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Агрипина Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.07.1884 ст.

Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Стефан Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.12.1885 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1887 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова-Даниилова (Феофилактова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.03.1888 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.12.1889 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1892 ст.

Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.03.1894 ст.

Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.02.1898 ст.

Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.