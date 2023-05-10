Никитин-Симеонов (Данилов) Григорий Феофилактович
Место рождения
Дата рождения14.11.1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Дмитрий Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Иоанн (Иван) Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Бабурина (Феофилактова) Акилина Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Иоанн (Иван) Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Агрипина Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Стефан Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова-Даниилова (Феофилактова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Дочь: Никитина-Симеонова (Феофилактова) Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна
Сын: Никитин-Симеонов (Феофилактов) Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Никитина-Симеонова (Николаева) Наталья Максимовна