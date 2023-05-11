Бабурина (Феофилактова) Акилина Григорьевна
Место рождения
Дата рождения08.06.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1879 ст.
Бракосочетание
27.10.1896 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1898 ст.
Дочь: Бабурина-Васина Матрона Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.
Дочь: Васина-Бабурина Анна Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
31.07.1901 ст.
Дочь: Бабурина-Васина Марфа Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
30.09.1902 ст.
Дочь: Васина-Бабурина Анна Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
15.11.1903 ст.
Сын: Бабурин-Васин Григорий Петрович
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
21.01.1905 ст.
Сын: Бабурин-Васин Феодор Петрович
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.
Сын: Бабурин-Васин Василий Петрович
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.
Дочь: Бабурина-Васина Надежда Петровна
Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович
Смерть
Неизвестно