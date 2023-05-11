Бабурина (Феофилактова) Акилина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабурина (Феофилактова) Акилина Григорьевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.06.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1855 г.р.

Муж

1878 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1879 ст.

Отец: Никитин-Симеонов Григорий Феофилактович

Мать: Никитина-Симеонова Наталья Максимовна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
27.10.1896 ст.

Муж: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.11.1898 ст.

Дочь: Бабурина-Васина Матрона Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.

Дочь: Васина-Бабурина Анна Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.07.1901 ст.

Дочь: Бабурина-Васина Марфа Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1902 ст.

Дочь: Васина-Бабурина Анна Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.11.1903 ст.

Сын: Бабурин-Васин Григорий Петрович

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.01.1905 ст.

Сын: Бабурин-Васин Феодор Петрович

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.03.1906 ст.

Сын: Бабурин-Васин Василий Петрович

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.09.1907 ст.

Дочь: Бабурина-Васина Надежда Петровна

Отец ребёнка: Яковлев Петр Филиппович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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