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Беляев Павел Антонович

Место рождения

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

17.03.1918

Дата смерти

23.03.1970

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1889 г.р.

Жена

1917 г.р.
1916 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918

Отец: Беляев Антон Кириллович

Мать: Беляева Гликерия Егоровна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
04.12.1941

Дочь: Галина Павловна

Мать ребёнка: Беляева Валентина Семеновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.04.1943

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Мать ребёнка: Беляева Валентина Семеновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Валентина Семеновна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
01.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анна Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анна Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Анна Николаевна

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Валентина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Анна Николаевна

Смерть
23.03.1970
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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