Беляев Павел Антонович
Место рождения
Дата рождения17.03.1918
Дата смерти23.03.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1918
Отец: Беляев Антон Кириллович
Рождение ребёнка
04.12.1941
Дочь: Галина Павловна
Мать ребёнка: Беляева Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
26.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
23.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
01.03.1950
Рождение ребёнка
23.12.1951
Рождение ребёнка
19.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Анна Николаевна
Смерть
23.03.1970
Похороны
Неизвестно