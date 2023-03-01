Беляева Валентина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1941
Дочь: Галина Павловна
Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович
Рождение ребёнка
26.04.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович
Рождение ребёнка
23.11.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно