Беляева Валентина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Валентина Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1941

Дочь: Галина Павловна

Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
26.04.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.11.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Павел Антонович

Смерть
Неизвестно
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