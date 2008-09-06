Беляева Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1917

Дата смерти

06.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
19.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляев Павел Антонович

Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Павел Антонович

Смерть
06.09.2008
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Яльчики, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия