Беляева Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1917
Дата смерти06.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1950
Рождение ребёнка
23.12.1951
Рождение ребёнка
19.12.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.2008
Похороны
Неизвестно