Баринов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1880 ст.
Отец: Баринов Николай Матвеевич
Мать: Баринова Анна
Рождение ребёнка
1900 ст.
Дочь: Пелагея Дмитриевна
Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.
Мать ребёнка: Баринова Анна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.07.1914 ст.
Сын: Баринов Степан Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Анна