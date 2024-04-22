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Баринов Дмитрий Николаевич

Место рождения

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

11.09.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ез
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1880 ст.

Отец: Баринов Николай Матвеевич

Мать: Баринова Анна

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900 ст.

Дочь: Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.08.1904 ст.

Сын: Баринов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Баринова Анна

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.07.1914 ст.

Сын: Баринов Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Анна

Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
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