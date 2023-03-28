село Измайлово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Измайлово

Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
607Измайлово, с. вл.при рч. Озерке.2321124120Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
С. Кирманы и Измайлово. Д. Козловка с пустошами20Насл. Кроля1911852

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пановская волость
410. Измаилово (Шандурово), село бывшее владельческое, при речке Озерке, дворов 32, жителей 202, церковь православная, 2 ярмарки

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Арзамаский уезд, Пановская волость
Больница земская при с. Измайлове1722124
с. Измайлово44721123
Хутор: Анлевой при с. Измайлове721123
Хутор: Мелибеевой при Измайлове721123

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пановская волость
Измайлово село168Пановский500с. Паново3318128

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шатковский район
17498Измайловосело55°13'43°57'N-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, Сельское поселение Светлогорский сельсовет
22657430121с Измайловосело

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