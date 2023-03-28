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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
607Измайлово, с. вл.при рч. Озерке.23—21124120Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
С. Кирманы и Измайлово. Д. Козловка с пустошами20Насл. Кроля1911852
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
410. Измаилово (Шандурово), село бывшее владельческое, при речке Озерке, дворов 32, жителей 202, церковь православная, 2 ярмарки
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Больница земская при с. Измайлове1722124
с. Измайлово44721123
Хутор: Анлевой при с. Измайлове721123
Хутор: Мелибеевой при Измайлове721123
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Измайлово село168Пановский500с. Паново3318128
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
17498Измайловосело55°13'43°57'N-38-028
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22657430121с Измайловосело