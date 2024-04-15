Котенко Яков Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.10.1863 ст.
Дата смерти26.12.1888 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Крещение
21.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
18.03.1885 ст.
София Федоровна Харченко
Восприемник
08.02.1886 ст.
Федор Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.
Сын: Котенко Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Котенко Параскева Петровна
Восприемник
02.04.1887 ст.
Никон Федорович Харченко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.12.1888 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
29.12.1888 ст.
на отведенном кладбище