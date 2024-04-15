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Котенко Яков Владимирович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

21.10.1863 ст.

Дата смерти

26.12.1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1863 ст.

Отец: Котенко Владимир Максимович

Мать: Котенко Варвара Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Крещение
21.10.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
18.03.1885 ст.
Николаевка, Сумська область
София Федоровна Харченко
Восприемник
08.02.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Федор Николаевич Котенко
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.

Сын: Котенко Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Котенко Параскева Петровна

Кровное, Сумська область
Восприемник
02.04.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Никон Федорович Харченко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Котенко Параскева Петровна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
26.12.1888 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
29.12.1888 ст.
на отведенном кладбище
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