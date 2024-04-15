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Котенко Варвара Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

30.08.1885 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1863 ст.

Сын: Котенко Яков Владимирович

Отец ребёнка: Котенко Владимир Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Рождение ребёнка
30.12.1866 ст.

Дочь: Котенко Мелания Владимировна

Отец ребёнка: Котенко Владимир Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Z-G?i=32&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.12.1870 ст.

Сын: Котенко Игнатий Владимирович

Отец ребёнка: Котенко Владимир Максимович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-4?i=282&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Владимир Максимович

Смерть
30.08.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от чахотки
Похороны
01.09.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR71?i=697&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище
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