Котенко Варвара Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти30.08.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.10.1863 ст.
Сын: Котенко Яков Владимирович
Отец ребёнка: Котенко Владимир Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1Z-Y?i=659&cc=3511744
Рождение ребёнка
30.12.1866 ст.
Дочь: Котенко Мелания Владимировна
Отец ребёнка: Котенко Владимир Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L76Z-G?i=32&cc=3511744
Рождение ребёнка
20.12.1870 ст.
Сын: Котенко Игнатий Владимирович
Отец ребёнка: Котенко Владимир Максимович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7J7-4?i=282&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.08.1885 ст.
Причина смерти: от чахотки
Похороны
01.09.1885 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR71?i=697&cc=3511744&cat=1008700 | на отведенном кладбище