Котенко Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Параскева Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

07.11.1903 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.

Сын: Котенко Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Котенко Яков Владимирович

Кровное, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Яков Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
07.11.1903 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW5T-W?i=234&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.11.1903 ст.
на кладбище д. Кровной
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