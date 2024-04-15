Котенко Параскева Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смерти07.11.1903 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.09.1886 ст.
Сын: Котенко Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Котенко Яков Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.11.1903 ст.
Причина смерти: натурально | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JW5T-W?i=234&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
09.11.1903 ст.
на кладбище д. Кровной