Голоднов Симион
Место рождения
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1786
Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Гликерия Симионова
Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Анна Семенова
Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Голоднов Василий Симионов
Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова - Маслова Марья Семенова
Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина
Смерть
Неизвестно