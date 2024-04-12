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Голоднов Симион

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Голоднов Петр Семенов

Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Голоднов Федор Семенов

Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Гликерия Симионова

Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Анна Семенова

Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Голоднов Василий Симионов

Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова - Маслова Марья Семенова

Мать ребёнка: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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