Голоднова (Голоднова) Ирина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолоднова (Голоднова) Ирина Никитина

Голоднова (Голоднова) Ирина Никитина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

24.07.1828

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Голоднов Петр Семенов

Отец ребёнка: Голоднов Симион

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Голоднов Федор Семенов

Отец ребёнка: Голоднов Симион

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Гликерия Симионова

Отец ребёнка: Голоднов Симион

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Голоднов Симион

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Голоднов Василий Симионов

Отец ребёнка: Голоднов Симион

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Шаламова - Маслова Марья Семенова

Отец ребёнка: Голоднов Симион

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
24.07.1828
Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: скорбушною
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close