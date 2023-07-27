Голоднова (Голоднова) Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смерти24.07.1828
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Голоднов Симион
Рождение ребёнка
Около 1786
Отец ребёнка: Голоднов Симион
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Гликерия Симионова
Отец ребёнка: Голоднов Симион
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Голоднов Симион
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Голоднов Василий Симионов
Отец ребёнка: Голоднов Симион
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Шаламова - Маслова Марья Семенова
Отец ребёнка: Голоднов Симион
Смерть
24.07.1828
Причина смерти: скорбушною