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Голоднов Федор Семенов

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Голоднов Симион

Мать: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Забродина Глафира Федорова

Мать ребёнка: Голоднова Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.04.1810

Сын: Голоднов Сосипатр Федоров

Мать ребёнка: Голоднова Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.08.1814

Сын: Голоднов Стефан Федоров

Мать ребёнка: Голоднова Павлова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голоднова Павлова

Смерть
Неизвестно