Голоднов Федор Семенов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Голоднов Симион
Мать: Голоднова Ирина Никитина
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Забродина Глафира Федорова
Мать ребёнка: Голоднова Павлова
Рождение ребёнка
18.04.1810
Сын: Голоднов Сосипатр Федоров
Мать ребёнка: Голоднова Павлова
Рождение ребёнка
02.08.1814
Мать ребёнка: Голоднова Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голоднова Павлова
Смерть
Неизвестно