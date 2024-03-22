Голоднов Василий Симионов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Голоднов Симион
Мать: Голоднова Ирина Никитина
Бракосочетание
27.09.1814
Рождение ребёнка
03.12.1816
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
30.11.1818
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
31.01.1822
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
19.02.1824
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
01.02.1828
Дочь: Марья Васильева
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
08.10.1831
Дочь: Короткова Пелагия Васильева
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
28.01.1836
Дочь: Мария Васильева
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Рождение ребёнка
21.10.1840
Дочь: Елисавета Васильева
Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова
Смерть
Неизвестно