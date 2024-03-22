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Голоднов Василий Симионов

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Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Голоднов Симион

Мать: Голоднова Ирина Никитина

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
27.09.1814

Жена: Голоднова Марфа Гаврилова

Рождение ребёнка
03.12.1816

Сын: Голоднов Савва Васильев

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
30.11.1818

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.01.1822

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1824

Сын: Голоднов Лев Васильев

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.02.1828

Дочь: Марья Васильева

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.10.1831

Дочь: Короткова Пелагия Васильева

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1836

Дочь: Мария Васильева

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.10.1840

Дочь: Елисавета Васильева

Мать ребёнка: Голоднова Марфа Гаврилова

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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