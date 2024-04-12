Голоднова (Голоднова) Марфа Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Бракосочетание
27.09.1814
Рождение ребёнка
03.12.1816
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Рождение ребёнка
30.11.1818
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Рождение ребёнка
31.01.1822
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Рождение ребёнка
19.02.1824
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Рождение ребёнка
01.02.1828
Дочь: Марья Васильева
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Рождение ребёнка
08.10.1831
Дочь: Короткова Пелагия Васильева
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Рождение ребёнка
28.01.1836
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Рождение ребёнка
21.10.1840
Дочь: Елисавета Васильева
Отец ребёнка: Голоднов Василий Симионов
Смерть
Неизвестно