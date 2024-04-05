Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1894

Отец: Казаков Дмитрий Исаакович

Мать: Казакова Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюпин Степан Иванович

Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Дюпин Петр Степанович

Отец ребёнка: Дюпин Степан Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1918

Сын: Дюпин Александр Степанович

Отец ребёнка: Дюпин Степан Иванович

Смерть
Неизвестно

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