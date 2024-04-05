Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1894
Отец: Казаков Дмитрий Исаакович
Мать: Казакова Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1914
Отец ребёнка: Дюпин Степан Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1918
Сын: Дюпин Александр Степанович
Отец ребёнка: Дюпин Степан Иванович
Смерть
Неизвестно