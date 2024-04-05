Дюпин Степан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1914
Мать ребёнка: Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.10.1918
Сын: Дюпин Александр Степанович
Мать ребёнка: Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно