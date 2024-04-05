Дюпин Степан Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюпин Степан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

Добавил:

ФК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Дюпин Петр Степанович

Мать ребёнка: Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.10.1918

Сын: Дюпин Александр Степанович

Мать ребёнка: Дюпина (Казакова) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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