(Жуланова) Нина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Жуланова) Нина Григорьевна

(Жуланова) Нина Григорьевна

Место рождения

Соликамск, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1939

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Жуланов Григорий Николаевич

Мать: Жуланова Татьяна Степановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Смерть
1941
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close