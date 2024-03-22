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(Жуланова) Нина Григорьевна
(Жуланова) Нина Григорьевна
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Древо
Место рождения
Соликамск
, Соликамский, Пермский край
Дата рождения
1939
Дата смерти
1941
Пол
Женский
Отец
Жуланов Григорий Николаевич
1905 г.р.
Мать
Жуланова (Лыткина) Татьяна Степановна
1911 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец:
Жуланов Григорий Николаевич
Мать:
Жуланова Татьяна Степановна
Соликамск
, Соликамский, Пермский край
Смерть
1941
Соликамск
, Соликамский, Пермский край
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