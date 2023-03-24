Жуланов Григорий Николаевич
Место рожденияРоссия
Дата рождения06.02.1905
Дата смерти27.02.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905
Отец: Жуланов Николай Ильин
Россия
Бракосочетание
21.01.1929
Рождение ребёнка
17.06.1930
Сын: Жуланов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна
Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.12.1938
Сын: Жуланов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Нина Григорьевна
Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна
Работа или профессия
Неизвестно
мастер электролизного цеха Магниевого завода, г. Соликамск
Смерть
27.02.1967
Похороны
Неизвестно