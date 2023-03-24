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Жуланов Григорий Николаевич

Место рождения

Россия

Дата рождения

06.02.1905

Дата смерти

27.02.1967

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

1930 г.р.
1938 г.р.
1939 г.р.
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СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1905

Отец: Жуланов Николай Ильин

Мать: Жуланова Варвара Алексеевна

Россия
Бракосочетание
21.01.1929

Жена: Жуланова Татьяна Степановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.06.1930

Сын: Жуланов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.12.1938

Сын: Жуланов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Нина Григорьевна

Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жуланова Татьяна Степановна

Работа или профессия
Неизвестно
мастер электролизного цеха Магниевого завода, г. Соликамск
Смерть
27.02.1967
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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