Жуланова (Лыткина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуланова (Лыткина) Татьяна Степановна

Место рождения

Касиб, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

25.01.1911

Дата смерти

10.10.1997

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Муж

1905 г.р.

Дети

1930 г.р.
1938 г.р.
1939 г.р.
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СУ
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1911

Отец: Лыткин Степан Иванович

Мать: Лыткина Татьяна Евдокимовна

Касиб, Соликамский, Пермский край
Бракосочетание
21.01.1929

Муж: Жуланов Григорий Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
17.06.1930

Сын: Жуланов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич

Касиб, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
24.12.1938

Сын: Жуланов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Нина Григорьевна

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич

Соликамск, Соликамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
хлебопекарь, ударник Стахановского движения, ткачиха
Смерть
10.10.1997
Соликамск, Соликамский, Пермский край
Похороны
Неизвестно
Соликамск, Соликамский, Пермский край
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