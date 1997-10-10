Жуланова (Лыткина) Татьяна Степановна
Место рождения
Дата рождения25.01.1911
Дата смерти10.10.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1911
Бракосочетание
21.01.1929
Рождение ребёнка
17.06.1930
Сын: Жуланов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
24.12.1938
Сын: Жуланов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Нина Григорьевна
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жуланов Григорий Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
хлебопекарь, ударник Стахановского движения, ткачиха
Смерть
10.10.1997
Похороны
Неизвестно