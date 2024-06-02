Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Место жительства
1868
Бракосочетание
15.01.1871
Рождение ребёнка
30.06.1874
Дочь: Васильева (Ананьина) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ананьин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Куккова (Ананьина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Ананьин Иван Федорович
Место жительства
1879
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Ананьин Иван Федорович
Смерть
Неизвестно