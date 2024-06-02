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Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Алексеев Василий Алексеевич

Мать: Алексеева Феодосия Никифоровна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Место жительства
1868
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
15.01.1871

Муж: Ананьин Иван Федорович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1874

Дочь: Васильева (Ананьина) Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ананьин Иван Федорович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Куккова (Ананьина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Ананьин Иван Федорович

Место жительства
1879
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1883

Сын: Ананьин Павел Иванович

Отец ребёнка: Ананьин Иван Федорович

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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