Алексеева Феодосия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева Феодосия Никифоровна

Алексеева Феодосия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий Алексеевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Алексеева Елена Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1843

Сын: Алексеев Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1848

Сын: Алексеев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Мы используем куки для улучшения работы сайта.