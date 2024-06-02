Алексеева Феодосия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Алексеева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Алексеев Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Рождение ребёнка
07.05.1848
Отец ребёнка: Алексеев Василий Алексеевич
Место жительства
1849
Смерть
Между 1849 и 1859