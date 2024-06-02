Ананьин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Бракосочетание
15.01.1871
Рождение ребёнка
30.06.1874
Дочь: Васильева (Ананьина) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Куккова (Ананьина) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно