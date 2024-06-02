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Ананьин Иван Федорович

Место рождения

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Ананьин Федор Еремеевич

Мать: Ананьина Агрипина Алексеевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Посвящение в духовный сан
Неизвестно
Склонный к расколу
Бракосочетание
15.01.1871

Жена: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1874

Дочь: Васильева (Ананьина) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Куккова (Ананьина) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ананьин Павел Иванович

Мать ребёнка: Ананьина (Алексеева) Анна Васильевна

Афонино, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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