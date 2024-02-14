Божкевич (Петрова) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божкевич (Петрова) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Божкевич) Людмила

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Рождение ребёнка
21.06.1890

Дочь: Зуева (Божкевич) Антонина Василидовна

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Изакова (Божкевич) Евгения

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Божкевич Василид

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Маева (Божкевич) Мария

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Божкевич) Софья

Отец ребёнка: Божкевич Василий

Смерть
1932

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