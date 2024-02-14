Божкевич (Петрова) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Божкевич) Людмила
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
21.06.1890
Дочь: Зуева (Божкевич) Антонина Василидовна
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Изакова (Божкевич) Евгения
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
06.01.1895
Сын: Божкевич Василид
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Маева (Божкевич) Мария
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Божкевич) Софья
Отец ребёнка: Божкевич Василий
Смерть
1932