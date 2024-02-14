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Божкевич Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Божкевич) Людмила

Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена

Рождение ребёнка
21.06.1890

Дочь: Зуева (Божкевич) Антонина Василидовна

Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена

Рождение ребёнка
18.11.1891

Дочь: Изакова (Божкевич) Евгения

Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена

Рождение ребёнка
06.01.1895

Сын: Божкевич Василид

Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Маева (Божкевич) Мария

Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена

Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Божкевич) Софья

Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена

Смерть
1937

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