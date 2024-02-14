Божкевич Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смерти1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Божкевич) Людмила
Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена
Рождение ребёнка
21.06.1890
Дочь: Зуева (Божкевич) Антонина Василидовна
Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена
Рождение ребёнка
18.11.1891
Дочь: Изакова (Божкевич) Евгения
Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена
Рождение ребёнка
06.01.1895
Сын: Божкевич Василид
Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Маева (Божкевич) Мария
Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Божкевич) Софья
Мать ребёнка: Божкевич (Петрова) Матрена
Смерть
1937