Божкевич Василид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБожкевич Василид

Божкевич Василид

Место рождения

г.Иркутск

Дата рождения

06.01.1895

Дата смерти

21.03.1987

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1895

Отец: Божкевич Василий

Мать: Божкевич (Петрова) Матрена

Рождение ребёнка
1916

Сын: Божкевич Николай

Мать ребёнка: Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья

Бракосочетание
10.02.1916

Жена: Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья

Рождение ребёнка
07.04.1922

Дочь: Коварская (Божкевич) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья

Смерть
21.03.1987
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.