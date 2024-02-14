Божкевич Василид
Место рожденияг.Иркутск
Дата рождения06.01.1895
Дата смерти21.03.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1895
Отец: Божкевич Василий
Рождение ребёнка
1916
Сын: Божкевич Николай
Мать ребёнка: Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья
Бракосочетание
10.02.1916
Рождение ребёнка
07.04.1922
Дочь: Коварская (Божкевич) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Божкевич (Амосова Мурадова) Лукерья
Смерть
21.03.1987
Похороны
Неизвестно