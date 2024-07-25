Федор Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кузма Лазаревич

Мать: Агрофена Гавриловна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евфимия Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно

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