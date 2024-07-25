Федор Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Кузма Лазаревич
Мать: Агрофена Гавриловна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евфимия Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Авдотья Ивановна
Смерть
Неизвестно