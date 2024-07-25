Авдотья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евфимия Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Лукерья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мавра Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Авдотья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузьмич
Смерть
Неизвестно