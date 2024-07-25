Авдотья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдотья Ивановна

Авдотья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евфимия Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Лукерья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мавра Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Авдотья Федоровна

Отец ребёнка: Федор Кузьмич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.