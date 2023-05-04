Мочалов Мартын Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877
Бракосочетание
24.01.1897 ст.
Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мочалова Варвара Мартыновна
Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мочалова Наталья Мартыновна
Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Яковлевна
Смерть
Неизвестно