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Мочалов Мартын Дмитриевич

Место рождения

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: Мочалов Дмитрий Прокофьевич

Мать: Мочалова (Шатрова) Марья Фёдоровна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
24.01.1897 ст.

Жена: Мочалова Прасковья Яковлевна

Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мочалова Варвара Мартыновна

Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Яковлевна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мочалова Наталья Мартыновна

Мать ребёнка: Мочалова Прасковья Яковлевна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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