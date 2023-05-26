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Мочалова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1877 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
24.01.1897 ст.

Муж: Мочалов Мартын Дмитриевич

Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Мочалова Варвара Мартыновна

Отец ребёнка: Мочалов Мартын Дмитриевич

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мочалова Наталья Мартыновна

Отец ребёнка: Мочалов Мартын Дмитриевич

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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