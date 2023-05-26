Мочалова Прасковья Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1897 ст.
Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Мочалова Варвара Мартыновна
Отец ребёнка: Мочалов Мартын Дмитриевич
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Мочалова Наталья Мартыновна
Отец ребёнка: Мочалов Мартын Дмитриевич
Смерть
Неизвестно