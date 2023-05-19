Мочалов Дмитрий Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
30.01.1857
Жена: Мочалова Марья Фёдоровна
Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Мочалова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Мочалова Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.11.1863 ст.
Дочь: Мочалова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.06.1868 ст.
Дочь: Кулыгина Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1877
Сын: Мочалов Мартын Дмитриевич
Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно