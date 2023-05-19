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Мочалов Дмитрий Прокофьевич

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Место рождения

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Мочалов Прокофий Венедиктович

Мать: Мочалова Марфа Кондратьевна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
30.01.1857

Жена: Мочалова Марья Фёдоровна

Борисоглебский, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Мочалова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Мочалова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
25.11.1863 ст.

Дочь: Мочалова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.06.1868 ст.

Дочь: Кулыгина Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Мочалов Мартын Дмитриевич

Мать ребёнка: Мочалова Марья Фёдоровна

Михалёво, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно