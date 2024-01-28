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Коробкова Пелагея Романовна

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Коробков Павел Иванович

Отец ребёнка: Коробков Иван Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коробков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Коробков Иван Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коробков Яков Иванович

Отец ребёнка: Коробков Иван Иванович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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