Коробкова Пелагея Романовна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Коробков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коробков Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Коробков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Коробков Иван Иванович
Смерть
Неизвестно