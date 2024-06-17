Коробков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
скорняк
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Коробкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
1880
Сын: Коробков Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Коробкова Пелагея Романовна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Коробкова Пелагея Романовна
Смерть
Неизвестно