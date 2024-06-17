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Коробков Иван Иванович

Место рождения

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Коробков Иван Митрофанович

Мать: Коробкова (Захарычева) Анисья Степановна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробкова Пелагея Романовна

Работа или профессия
Неизвестно
скорняк
Рождение ребёнка
1878

Сын: Коробков Павел Иванович

Мать ребёнка: Коробкова Пелагея Романовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Коробков Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Коробкова Пелагея Романовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коробков Яков Иванович

Мать ребёнка: Коробкова Пелагея Романовна

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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