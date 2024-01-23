Горячкин Владимир Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горячкина Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячкина Евгения Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горячкин Юрий Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1959
Сын: Горячкин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1993