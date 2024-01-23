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Горячкин Владимир Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1993

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Горячкин Лука Степанович

Мать: Голуб (Васильчикова) Александра Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горячкина Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячкина Евгения Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горячкин Юрий Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1959

Сын: Горячкин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1993

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