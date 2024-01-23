Голуб (Васильчикова) Александра Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолуб (Васильчикова) Александра Трофимовна

Голуб (Васильчикова) Александра Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1914

Дата смерти

09.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914

Отец: Васильчиков Трофим Петрович

Мать: Васильчикова Просковья Александровна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Горячкин Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Горячкин Лука Степанович

Рождение ребёнка
15.09.1934

Дочь: Горячкина Анна Лукьяновна

Отец ребёнка: Горячкин Лука Степанович

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Горячкин Владимир Лукьянович

Отец ребёнка: Горячкин Лука Степанович

Смерть
09.11.1980

Мы используем куки для улучшения работы сайта.