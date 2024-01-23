Голуб (Васильчикова) Александра Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1914
Дата смерти09.11.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1914
Рождение ребёнка
1932
Сын: Горячкин Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Горячкин Лука Степанович
Рождение ребёнка
15.09.1934
Дочь: Горячкина Анна Лукьяновна
Отец ребёнка: Горячкин Лука Степанович
Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Горячкин Владимир Лукьянович
Отец ребёнка: Горячкин Лука Степанович
Смерть
09.11.1980