Горячкин Лука Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горячкин Лука Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Горячкин Василий Лукьянович

Мать ребёнка: Голуб Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
15.09.1934

Дочь: Горячкина Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: Голуб Александра Трофимовна

Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Горячкин Владимир Лукьянович

Мать ребёнка: Голуб Александра Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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