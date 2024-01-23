Горячкин Лука Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Сын: Горячкин Василий Лукьянович
Мать ребёнка: Голуб Александра Трофимовна
Рождение ребёнка
15.09.1934
Дочь: Горячкина Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: Голуб Александра Трофимовна
Мосолово, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1940
Сын: Горячкин Владимир Лукьянович
Мать ребёнка: Голуб Александра Трофимовна
Смерть
Неизвестно