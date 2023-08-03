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Николай Тимофеев

Место рождения

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Артемьева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Васса Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Артемьева

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Марья Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Артемьева

Рождение ребёнка
1824

Сын: Лобанов Александр Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Артемьева

Пановка, Пестречинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ольга Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Артемьева

Рождение ребёнка
1831

Сын: Матвей Николаев

Мать ребёнка: Пелагея Артемьева

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Олимпиада Николаева

Мать ребёнка: Пелагея Артемьева

Смерть
Неизвестно

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