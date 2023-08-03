Николай Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Артемьева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васса Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Артемьева
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марья Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Артемьева
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лобанов Александр Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Артемьева
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ольга Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Артемьева
Рождение ребёнка
1831
Сын: Матвей Николаев
Мать ребёнка: Пелагея Артемьева
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Олимпиада Николаева
Мать ребёнка: Пелагея Артемьева
Смерть
Неизвестно