Пелагея Артемьева
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Артемий Иванов
Мать: Настасья Амвросиева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Васса Николаева
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Марья Николаева
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Лобанов Александр Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ольга Николаева
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Матвей Николаев
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Олимпиада Николаева
Отец ребёнка: Николай Тимофеев
Смерть
Неизвестно